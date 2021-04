Heineken doa dinheiro do Rock in Rio para usinas de oxigênio

A Heineken anunciou nesta quarta-feira, 07, que firmou uma parceria com o BNDES para doar parte do dinheiro que originalmente iria para patrocínio do Rock in Rio e que agora serão destinados à instalação de 4 usinas de oxigênio no país. Os recursos também vão servir para a compra de cilindros e equipamentos de proteção individual para profissionais de 40 hospitais filantrópicos. Segundo informações da empresa, ao todo, serão aportados 9 milhões de reais na parceria que faz parte da campanha “Salvando Vidas” do banco. O BNDES diz que já conseguiu 100 milhões de reais em doações por meio desta campanha.