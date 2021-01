Havan mantém festa de inauguração de loja apesar de internação de Hang

A rede de lojas de departamentos Havan, fundada e presidida por Luciano Hang, fará a inauguração de uma loja no Rio Grande do Sul, apesar da internação do empresário, nesta quinta-feira, 21. Como é comum nos lançamentos de unidades da rede, o evento promete aglomeração e corre-corre. Em outubro de 2020, após inaugurar uma unidade em Belém (PA), gerentes da loja tiveram de prestar depoimento à Polícia Civil do Pará, por terem descumprido normas sanitárias do estado para conter a disseminação da Covid-19. Enquanto isso, Hang continua internado em uma unidade da rede hospitalar Prevent Senior, na capital paulista.

