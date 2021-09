Hapvida é citada na CPI da Pandemia e ações despencam na bolsa

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

Às vezes parece que o mercado ignora completamente a existência da CPI da Pandemia, mas os investidores estão sempre de sobreaviso. Foi só Pedro Benedito Batista Júnior, diretor da Prevent Senior, dizer que a suposta política de “obediência e lealdade” da Prevent foi adotada, primeiramente, por um diretor que trabalharia para a Hapvida, que as ações da companhia despencaram. Os papéis fecharam em queda de 3,89%. A Intermédica, com quem a Hapvida fez um acordo de fusão, caiu 3,88%. “É preciso aguardar os desdobramentos dessa história, mas o mercado sempre se adianta a qualquer notícia ruim”, diz Viviane Vieira, operadora de renda variável da B.Side Investimentos. Os senadores querem convocar os executivos da empresa para depor. O fato contaminou todo o setor de saúde na bolsa, e empresas como Qualicorp e Rede D’or fecharam em quedas de 1,65% e 0,69%, respectivamente. A informação de que a Bain, um grupo que tem 11,19% das ações da Intermédica, poderia vender toda a sua posição no pregão de amanhã e teria sondado o interesse dos investidores hoje, publicada pelo Brazil Jounal, também pode ter impactado negativamente o setor.