Hackers sequestram e-commerce da Renner

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

As Lojas Renner sofreram nesta quinta-feira, 19, um ataque hacker por ransomware, em que os sistemas de uma empresa são sequestrados até que seja pago um resgate. O e-commerce da companhia está fora do ar e quem entra no site da companhia é avisado que está em manutenção. Em comunicado oficial, a empresa minimizou o ataque dizendo que a maior parte das operações já foram restabelecidas e que os principais bancos de dados estão preservados. Mas a empresa não deu qualquer informação sobre o tipo de ataque que sofreu e se houve pedido de resgate para recuperar seus sistemas. Há poucos meses, unidades da JBS nos Estados Unidos, Canadá e Austrália sofreram um ataque ransomware, afetando a distribuição de seus produtos e a empresa teve que pagar 11 milhões de dólares em criptomoedas para ter acesso novamente a seu sistema.