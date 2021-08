Há meses sem chuva, MME só agora abre consulta para economizar energia

Depois de meses vivendo em meio à uma grave crise hídrica sem precedentes, somente agora o Ministério de Minas e Energia publicou uma consulta pública para editar a portaria que vai permitir que os consumidores livres, em geral grandes indústrias, vendam energia elétrica que usariam em horário de pico de consumo, deslocando a produção para outros períodos do dia. Os consumidores livres poderão fazer ofertas para períodos específicos e a depender do preço por MWh vão receber o dinheiro do mercado de curto prazo ou dos recursos gerados com os Encargos de Serviço do Sistema, que são aqueles repassados ao consumidor quando se acionam as usinas termelétricas. As indústrias que possuem contatos de energia barata e têm como deslocar produção certamente vão ter um incentivo financeiro para vender a energia.

O ex-diretor da Aneel, Edvaldo Santana, diz que a medida chega atrasada e teme que não seja eficaz para a crise. “Teria que ter sido implantada em abril”, diz Santana. Por enquanto, a medida sequer está em vigor já que a consulta pública aberta nesta segunda-feira, 02, vai até dia 09 de agosto. Enquanto isso, os principais reservatórios do país, na região Sudeste, continuam a cair. Neste domingo, registravam um volume inferior a 26%.