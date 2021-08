Guedes liga manifesto dos bancos à reforma tributária

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

O ministro Paulo Guedes foi questionado por jornalistas sobre o manifesto que pede harmonia entre os três Poderes, assinado e estimulado pela federação dos bancos, e não teve dúvidas em trazer a reforma tributária para o assunto: “A federação está bastante ativa na reforma tributária, defendendo bastante os interesses dos bancos na reforma tributária”. O ministro completou que se a federação quer defender também a democracia, isso é bom. Mas Guedes disse que o que lhe foi informado é que alguém na Febraban mudou o manifesto pela democracia para virar um ataque ao governo. A fala foi interpretada por um banqueiro, que falou com a coluna, como um tipo de ameaça velada do ministro.

Em nota enviada à imprensa na tarde desta segunda-feira, 30, a Febraban diz que não participou da elaboração de texto que contivesse ataques ao governo ou oposição à atual política econômica. “O conteúdo do manifesto pedia serenidade, harmonia e colaboração entre os Poderes da República e alertava para os efeitos do clima institucional nas expectativas dos agentes econômicos e no ritmo da atividade”.