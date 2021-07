Guedes diz que empresas do Simples ficam de fora de taxação de dividendos

O ministro da Economia, Paulo Guedes, informou na manhã desta quarta-feira, 28, que as empresas enquadradas no Simples vão ficar de fora da nova regra que vai exigir pagamento de imposto de renda sobre dividendos. Pela proposta da reforma do imposto de renda, os acionistas das empresas em geral vão pagar 20% de imposto quando for feita distribuição de lucros.