Grupo Aventura fecha acordo com a Disney para celebrar 25 anos da Pixar

A Aventura, maior produtora de musicais do país, da qual Luiz Calainho é um dos sócios, fechou um negócio com a Disney para produzir um espetáculo celebrando os 25 anos da parceria com a produtora Pixar. “Estar associado a maior companhia de entretenimento do mundo é motivo de imenso orgulho para nós. Certamente este será o primeiro de muitos projetos em conjunto”, comenta o empresário.

Segundo pessoas próximas ao empresário, o que permitiu a contratação de seu grupo foi o motivo prosaico. De março a novembro Calainho passou de mil seguidores para mais de 25 mil no Linkedin, tornando-o um dos principais influenciadores da economia criativa. Novos negócios estão surgindo também para ele por conta desse novo canal de comunicação, garantem.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter