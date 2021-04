Governo vai vetar R$ 10,5 bi em emendas no Orçamento, diz ministra

A ministra da Secretaria de Governo, Flavia Arruda, disse nesta segunda-feira, 19, que o governo chegou a um acordo com o Congresso e que vai vetar parcialmente o Orçamento. A previsão é de um corte de 10,5 bilhões de reais de emendas de parlamentares, segundo Arruda. Este é praticamente o valor que o relator do Orçamento, senador Marcio Bittar, já tinha se proposto a cancelar de emendas. A ministra, no entanto, defendeu as emendas parlamentares, durante live da XP, dizendo que é orçamento enviado direto a estados e municípios. Para se ajustar, o governo terá ainda que reduzir outras despesas obrigatórias e discricionárias, segundo a ministra.