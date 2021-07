Governo sanciona MP da Eletrobrás com 12 vetos

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Medida Provisória da privatização da Eletrobras com 12 vetos. Saíram fora da nova lei a permissão para venda de parte de ações para funcionários, a obrigação de o governo transferir funcionários demitidos sem justa causa para outras estatais, a obrigação de novos diretores do Operador Nacional do Sistema serem sabatinados pelo Senados, todos os artigos que davam poderes à Agência Nacional das Águas para cuidar dos reservatórios das usinas hidrelétricas, recursos à Conta de Desenvolvimento Energético, obrigação de realocar pessoas das servidões de linhas de transmissão. Todas as linhas da MP que versavam sobre a obrigação de contratação de energia de usinas térmicas movidas a gás natural permaneceram no texto.