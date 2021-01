Governo federal já empenhou recursos para compra da CoronaVac

Apesar da guerra de bastidores em relação às vacinas do Butantan e da Fiocruz, o governo federal já empenhou os recursos para a compra das 46 milhões de doses da CoronaVac, informou uma fonte do instituto ao Radar Econômico. Contudo, o dinheiro não foi enviado ao Butantan, que é ligado ao governo do estado de São Paulo. As 46 milhões de doses da vacina, desenvolvida pelo instituto paulista em parceria com o laboratório chinês Sinovac, serão disponibilizadas até abril.

O Radar Econômico apurou que o governo paulista teme ter de entregar as doses, que representam um valor estimado de 2,5 bilhões de reais, sem a garantia do pagamento. O empenho do recurso significa que o governo federal separou o dinheiro, mas não que o pagamento será feito imediatamente. Isso poderia causar problemas financeiros ao estado.

Além disso, o governo paulista tenta negociar a posição do estado no Plano Nacional de Imunização. Nesta quarta-feira, 13, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que a vacinação começará por Manaus (AM), mas não deu detalhes sobre outras localidades.

