Governo avança em trabalho para licitar ferrovia Oeste-Leste

A secretária do Programa de Parceria de Investimentos do Ministério da Economia, Martha Seillier, ficará, até quinta-feira, 21, visitando as obras do primeiro trecho da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL), no sul da Bahia. Junto dela, viajaram secretários e diretores do Ministério da Infraestrutura, ANTT, EPL e Valec. Há até fotógrafos e cinegrafistas na comitiva. O propósito da viagem é analisar a viabilidade para licitar a FIOL, que foi liberada para concessão pelo TCU no fim do ano passado.

A outra ferrovia que o governo deseja licitar, o Ferrogrão, encontra-se em outra situação, muito mais complicada no TCU.

