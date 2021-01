Governo atrasa pagamento de servidores do Executivo

Membros da administração direta do Executivo foram surpreendidos com a ausência de pagamento dos salários devidos do mês de dezembro. Funcionários de ministérios e autarquias não receberam os vencimentos no primeiro dia útil de janeiro, como é costumeiro. A Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas, a Cogep, encaminhou um comunicado aos servidores alegando um “problema no processamento de ordens bancárias” que envolveu o Serpro e a Secretaria de Tesouro Nacional.

Segundo funcionários da administração pública, o Ministério da Economia havia se comprometido a realizar os pagamentos até o meio-dia desta segunda-feira, 4 — o que não ocorreu. Posteriormente, a previsão para que os salários caíssem em conta era até às 16h, o que também não aconteceu. Aos funcionários do Executivo, o Ministério da Economia informou que está em tratativas com o Serpro e o Tesouro para regularizar os pagamentos. A expectativa dos servidores é de que os pagamentos sejam feitos nesta terça-feira 5.

