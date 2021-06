Google vai enfrentar mais uma investigação antitruste na União Europeia

A Comissão Europeia abriu mais uma investigação antitruste contra o Google, desta vez para avaliar se a empresa viola as regras de concorrência e restringe o acesso de dados de usuários para fins de publicidade em sites e aplicativos. “Os serviços de publicidade online estão no centro de como o Google e os editores monetizam seus serviços online. O Google coleta dados a serem usados ​​para fins de publicidade direcionada, vende espaço publicitário e também atua como intermediário de publicidade online. Portanto, o Google está presente em quase todos os níveis da cadeia de suprimentos de publicidade gráfica online. Estamos preocupados com o fato de o Google ter tornado mais difícil para os serviços rivais de publicidade online competir na chamada pilha de tecnologia de anúncios”, disse a vice-presidente executiva Margrethe Vestager, responsável pela política de concorrência da Comissão.

