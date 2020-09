Ghosn reaparece como professor universitário no Líbano

Carlos Ghosn, o ex-presidente da aliança automotiva Renault-Nissan, voltou a trabalhar. Mas não como executivo do setor que o alçou à fama e às polêmicas após ser acusado de fraudar contas no Japão. Ghosn se tornou professor da Université Saint-Esprit de Kaslik, uma instituição privada de ensino em Beirute, capital do Líbano. O empresário franco-brasileiro de origem libanesa se refugiou em seu país natal para fugir da prisão no Japão.

