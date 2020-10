Gestora de criptomoedas passa de R$ 100 milhões sob gestão

Atualizado em 22 out 2020, 15h49 - Publicado em 22 out 2020, 15h15

A empresa de tecnologia financeira QR Capital atingiu, com os seus três fundos de investimento em criptoativos administrados pela QR Asset Management, a marca de 100 milhões de reais sob gestão. Às 11h da manhã desta quinta-feira, 22, o patrimônio dos fundos indicava a soma de 101.365.110,17 reais. É a primeira gestora de moedas digitais que alcança esse volume financeiro no país. Além da procura dos investidores, muito ajudou a disparada da Bitcoin, que já supera o patamar de 73 mil reais.

Os gestores da QR Capital afirmam que o aumento da busca pelas criptomoedas é significativo. Em setembro, a quantidade de endereços ativos de bitcoin ultrapassou 1,14 milhão, de acordo com o provedor de dados on-chain CoinMetrics. Trata-se do nível mais alto desde a alta do mercado de 2017. Ao mesmo tempo, os fundos regulados de criptoativos têm crescido. Em dezembro de 2019, existiam cinco fundos que, juntos, somavam 1,3 mil cotistas e cerca de R$ 26 milhões em Patrimônio Líquido. Segundo o site da CVM, até o dia 20 de setembro, os dez fundos ativos no mercado acumulavam 18 mil cotistas e R$ 302 milhões em Patrimônio Líquido.

