Gestora conquista alto retorno com fundo que empresta dinheiro para PMEs

O FIDC High Yield, gerido pela Latache Capital, foi um dos cinco fundos com maior rentabilidade, segundo o ranking da Anbima, em janeiro. O fundo, focado em empréstimos para empresas com acesso limitado a capital, rendeu 25,12% no mês. Em 2020, acumulou alta de 111,30%.

A performance do fundo se deve ao fato de trabalhar com empresas de todos os tamanhos, até mesmo as pequenas e médias, que exigem muita criatividade por parte dos provedores de capital. A concentração bancária e a diminuição do número de bancos médios deixam uma infinidade de empresas sem acesso a capital, principalmente as pequenas e médias.

