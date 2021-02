Fundo com indicações de Felipe Miranda, da Empiricus, bate R$ 1,5 bi

O fundo multimercado Carteira Universa, da Vitreo, alcançou a marca de 1,5 bilhão de reais sob gestão e se tornou o principal produto da gestora. Segundo a Vitreo, o valor só foi alcançado devido à rentabilidade da carteira. O Carteira Universa é um fundo que replica as indicações de investimentos do Felipe Miranda, fundador e estrategista-chefe da Empiricus. Desde 29 de junho de 2019, quando o fundo foi lançado, até dia 5 de fevereiro, a rentabilidade acumulada do Carteira Universa é de 16,27%, aproximadamente 280% do CDI.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter