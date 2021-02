Fórmula 1 perde US$ 877 milhões em receitas em 2020

Devido ao menor número de eventos e quase nenhuma torcida presente nos autódromos, a Fórmula 1 perdeu nada mais, nada menos que 877 milhões de dólares (cerca de 4,8 bilhões de reais) em receitas ao longo de 2020, na comparação com 2019. No total, a Liberty Media, dona da Fórmula 1, diz ter faturado com o negócio 1,145 bilhão de dólares no último ano, uma queda de 43% em relação ao período anterior. Eventos chave da temporada, como Mônaco, Singapura e São Paulo não puderam ser realizados devido às restrições de viagens e calendário.

