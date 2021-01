Fintech para pequenas e médias empresas amplia atuação em São Paulo

Uma das principais reclamações de micro, pequenos e médios empreendedores durante a pandemia do novo coronavírus foi a falta de acesso à crédito. Pensando nisso, a ACCredito – Sociedade de Crédito Direto, fintech controlada pela Associação Comercial de São Paulo, a ACSP, decidiu ampliar sua linha de atuação. A financeira digital, que atendia somente corporações ligadas às associações comerciais do estado, resolveu atender pequenas e médias empresas que não são associadas ao sistema Facesp (Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo).

Segundo o CEO da fintech, Milton Santos, para os associados do sistema Facesp, a empresa passará a dar um desconto maior nas taxas de juros. Em fevereiro, a ACCredito também incluirá em sua plataforma de produtos o desconto de duplicatas e a antecipação de recebíveis de cartão de crédito. Criada em novembro de 2020, com funding inicial de 75 milhões de reais, a instituição começou sua atuação oferecendo uma linha para capital de giro com prazo de 24 meses. Em dezembro, lançou uma linha de crédito para investimentos fixos com prazo de 36 meses.

