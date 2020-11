Fintech oferece empréstimos com garantia em bitcoins

A QR Capital, holding do setor de criptoativos, acaba de ampliar seu portfólio com o lançamento da Rispar, primeira fintech de crédito em reais com garantia em criptomoedas, como Bitcoins. Regulada pelo Banco Central, a empresa iniciou suas operações esta semana e, agora, integra o guarda-chuva de marcas investidas e desenvolvidas pela QR Capital, ao lado da gestora de recursos QR Asset Management, do portal de análises BlockTrends, da corretora de ativos digitais Foxbit e do protocolo de blockchain Hathor Network.

O processo é totalmente online e pode ser feito facilmente pelo celular. Basta selecionar o empréstimo desejado — dentro do limite mínimo de 500 reais e máximo de 300 mil reais, de acordo com o valor dado como garantia, com taxas de juros a partir de 0,99% ao mês.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter