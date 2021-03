Ferrovia Norte-Sul deve entrar em operação no segundo semestre

O presidente Jair Bolsonaro visita, nesta quinta-feira, a cidade de São Simão (GO) para inaugurar um importante trecho da ferrovia Norte-Sul — que se tornará a mais importante do país. Serão aproximadamente 170 km de trilhos entre a cidade goiana e a paulista Estrela D’Oeste. É o penúltimo trecho a ser inaugurado. A celebração deverá contar com o envio de um trem carregado com destino ao porto de Santos (SP).

Com as obras aceleradas pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, o último trecho, que vai até Anápolis (GO) será inaugurado até junho. A expectativa é que a ferrovia já faça a conexão do Sul e o Centro-oeste do país a Santos em julho.

