Fernando Meirelles investe em entrega de saladas

O cineasta Fernando Meirelles agora é um investidor da empresa Olga Ri, uma foodtech que entrega saladas e que tem como bandeira a proteção ambiental. A empresa teve sua primeira rodada de investimentos em 2019, liderada pela Kaszek com a participação da Arbor Capital e investidores como Renato Fairbanks Ribeiro, ex-conselheiro do Burger King Brasil, e André Jereissati, da família controladora da JCC (dona de shoppings como o Iguatemi Fortaleza). A empresa já recebeu 8 milhões de reais em investimentos e possui 4 cloud kitchens, em São Paulo, com capacidade para produzir 2 mil saladas por dia, que atendem cerca de 10 mil clientes por mês. Meirelles também é investidor da Floresta Viva Alimentos, que é hoje o principal fornecedor de palmitos da Olga.