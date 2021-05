Farmácias brasileiras entram na rota da vacinação contra Covid

As redes de farmácias brasileiras entraram na rota da vacina contra Covid19. A RaiaDrogasil já aplicou 55 mil doses de vacinas contra Covid-19, em parceria com 11 prefeituras pelo Brasil. Já a Panvel aplicou 20 mil doses em uma parceria com a prefeitura de Porto Alegre. As doses fazem parte do Programa Nacional de Imunização e o serviço é prestado gratuitamente pelas farmácias. Nesta segunda-feira, 10, a RaiaDrogasil anunciou que vai ampliar a vacinação na capital paulista que passará a contar com 26 unidades para vacinação. Apesar de no momento, as farmácias estarem vacinando gratuitamente, elas já conseguem associar a imagem junto com seus clientes, além de atrair novos consumidores A Panvel, por exemplo, já é uma clínica de vacinação há 3 anos. Nos Estados Unidos, as farmácias estão registrando fortes resultados ao oferecerem a vacinação contra Covid-19.