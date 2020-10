Família Quércia vende rádios e TVs a empresário do setor de educação

Atualizado em 20 out 2020, 17h14 - Publicado em 20 out 2020, 17h09

Grupo Thathi de Comunicação, do empresário Chaim Zaher, adquiriu a rede de rádios NovaBrasil FM e as TVs Bandeirantes, em Santos (SP), e Record, em Campinas (SP). Nos próximos dias, deve implantar também uma nova geradora de TV na região de São José dos Campos (SP). Os veículos pertenciam ao Grupo Sol Panamby, de propriedade da família ex-governador de São Paulo Orestes Quércia, morto em 2010. Não foram divulgados os valores da operação.

A NovaBrasil FM, há 20 anos no ar, tem foco em MPB e jornalismo, e o Grupo Thathi quer torná-la uma curadora da cultura brasileira. A rádio atinge 2,2 milhões de pessoas por mês e alcança, além de São Paulo, mais oito capitais no Sudeste e Nordeste. A Record TV de Campinas chega a cerca de 6,2 milhões de pessoas e a TV Bandeirantes de Santos, 1,8 milhão. A nova geradora de TV na região de São José dos Campos deverá atingir cerca de 30 municípios do Vale do Paraíba.

Zaher é um conhecido empresário do ramo educacional. Ex-sócio da Estácio, atual Yduqs, ele também comanda o Grupo SEB, que detém como importantes marcas as escolas Concept e Pueri Domus.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter