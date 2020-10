Faculdade FMU deve ser 100% vendida para fundo de bilionário americano

27 out 2020, 10h23

No processo de venda dos ativos da Laureate International para grupos, a Ânima, a favorita para levar a concorrência, entregará o Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU) para o fundo americano Farallon, criado pelo bilionário Tom Steyer. Já era sabido que o fundo estava apoiando a Ânima com 1,5 bilhão de reais para a aquisição da FMU e da Anhembi Morumbi, os dois principais ativos da Laureate no Brasil. Contudo, não estava claro que o fundo levaria uma das duas universidades.

