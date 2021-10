Facebook vai colocar selo do TSE em posts que falam de eleições 

O Facebook anunciou na noite desta terça-feira, 26, que a partir das próximas semanas todos os posts que falem sobre eleições publicados tanto no Facebook quanto no Instagram passarão a ser acompanhados de um selo que redireciona as pessoas para o site do Justiça Eleitoral. O selo faz parte de uma parceria que a empresa fez com o Tribunal Superior Eleitoral para tentar barrar fake news durante o processo eleitoral. Segundo o anúncio do Facebook, o Brasil é um dos primeiros países a ter esses rótulos nos posts. A empresa americana está sob forte pressão nos Estados Unidos depois que vazaram documentos que mostram que a rede priorizou o lucro em detrimento da segurança nas redes, inclusive no processo eleitoral americano em que a rede baixou a guarda no pós-eleição, justamente quando houve a invasão do Capitólio.