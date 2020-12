Facebook pode ter que se desfazer do Instagram e do Whatsapp

O Facebook terá de enfrentar novos processos que o envolvem em práticas anticompetitivas vindos da Federal Trade Commission (FTC) e de uma liga de 48 procuradores-gerais estaduais liderados advogada-geral de Nova York, Letitia James. Os processos têm como alvo o Instagram e o Whatsapp. Caso perca os processos, isso pode resultar na obrigação de se desfazer dos aplicativos. A notícia caiu uma bomba sobre os investidores. As ações do Facebook chegaram a cair quase 4% após as notícias.

A FTC afirma que as aquisições do Instagram e do WhatsApp fizeram parte de uma estratégia construída pelo Facebook para eliminar quaisquer ameaçar a seu monopólio. A FTC já afirmou que tentará um mandado de segurança permanente que pode resultar na alienação do Instagram e do Whatsapp. Além disso, a agência vai tentar proibir o Facebook de impor condições anticompetitivas contra desenvolvedores de software de terceiros.

Os processos, tanto da FTC, quanto da liga de 48 estados, são desdobramentos de investigações paralelas e que foram iniciadas há mais de um ano. O Facebook vive às turras com as autoridades americanas desde 2017, quando emergiu o escândalo da Cambridge Analytica, empresa que utilizava dados de usuários do Facebook para manipular resultados eleitorais.

