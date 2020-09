‘Estamos abertos a sugestões’ para manter o teto de gastos, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro, na manhã desta terça-feira, 29, foi ao Twitter defender as propostas do governo para as reformas. Segundo ele, o governo está comprometido em resolver a crise fiscal e manter o teto de gastos. “Nunca me me preocupei com reeleição”, afirmou o presidente. Ele também deixou um recado para lideranças do Congresso. “A responsabilidade fiscal e o respeito ao teto são os trilhos da Economia. Estamos abertos a sugestões juntamente com os líderes partidários.”

O posicionamento vem um dia após a péssima repercussão das alternativas criadas pela equipe econômica para encampar o projeto da Renda Cidadã. A proposta inclui retirar mais da metade da verba para pagamento de precatórios — as dividas judiciais do governo — e cerca de 5% do Fundeb.

1- Ao longo da minha vida parlamentar nunca me preocupei com reeleição. Sempre exerci meu trabalho na convicção de que o voto era consequência dele. pic.twitter.com/kpa3GwMml0 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 29, 2020