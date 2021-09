Equatorial vai gastar R$ 1,8 bilhão para botar o pé no esgoto

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

Nem só de energia quer viver a Equatorial, que tem como sócios uma série de fundos de investimentos. A empresa, que é dona de várias concessões de energia, está expandindo sua atuação e vai despejar 1,8 bilhão de reais no Amapá para botar o pé no setor de água e saneamento. A outorga mínima do leilão feia pelo estado era de 50 milhões. A Equatorial ofertou 930 milhões de reais, quase 19 vezes mais ou um ágio de quase 2.000%. Além disso, a empresa venceu o leilão porque ofertou um deságio nas tarifas de 20% e se comprometeu a investir 880 milhões de reais na infraestrutura de saneamento.

O leilão de concessão dos serviços da região metropolitana de Macapá foi acompanhado de perto por outros estados, em especial o de Alagoas que vive uma briga política em torno do leilão de água e esgoto na região metropolitana de Maceió. O edital do Amapá prevê a divisão da outorga com estado e municípios, o que não aconteceu em Alagoas.