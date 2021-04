Encargos de térmicas nas tarifas de energia bate recorde histórico

O governo está ligando tantas usinas termelétricas para compensar a escassez de chuvas que os encargos de serviços do sistemas bateram o recorde anual histórico, em apenas 4 meses. O consumidor vai ter que pagar 5,4 bilhões de reais por conta do despacho de usinas térmicas fora da ordem de mérito, ou seja, fora do modelo de preços, segundo contas da Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Energia (Abrace). Em janeiro, quando foram gerados 2 bilhões em encargos, o governo chegou a acionar as usinas mais caras do país. Tudo isso vai para a conta de energia.