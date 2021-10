Empresas desistem de lançar ações

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

8 out 2021, 09h36

Por Josette Goulart 8 out 2021, 09h36

O comunicado foi como tinha que ser: tendo em vista as condições desfavoráveis dos mercados financeiros e de capitais, a oferta não será realizada. E assim a Ambipar oficializou nesta sexta-feira que sua subsidiária ESG não iria hoje ao mercado fazer seu IPO, oferta pública inicial de ações. Nem o corte de 20% no preço foi suficiente para manter a oferta que poderia chegar perto dos 2,5 bilhões de reais. Nesta semana, a Allied Tecnologia também já tinha anunciado a desistência da oferta subsequente de ações, o famoso follow on. Ainda tem gente na fila para fazer IPO, como a Comerc, comercializadora de energia. Mas o sinal da ESG é que a janela talvez já tenha se fechado.