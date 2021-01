Empresa de ex-ministro Blairo Maggi emite US$ 750 milhões em green bonds

A empresa da família Maggi, André Maggi Participações (Amaggi), está emitindo 750 milhões de dólares (4,05 bilhões de reais) em green bonds — títulos de dívida atrelados a sustentabilidade que tem se tornado muito populares entre investidores de dívida corporativa — para suportar a expansão do grupo. Segundo informações passadas ao Radar Econômico, 500 milhões de dólares (2,7 bilhões de reais) serão usados em novos investimentos, enquanto os outros 250 milhões de dólares (1,35 bilhão de reais) serão utilizados para refinanciar as dívidas do grupo. A companhia familiar do ex-ministro da Agricultura Blairo Maggi é um dos maiores exportadores de soja do país.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter