Em meio à escassez de chips, como a Toyota vai conseguir aumentar produção

A Toyota anunciou há alguma semanas que, em janeiro de 2022, vai começar um terceiro turno em sua fábrica em Sorocaba, interior de São Paulo, e com isso vai aumentar a produção de 122 mil unidades para 152 mil unidades de seus automóveis. Em meio a diversas montadoras anunciando redução de produção por conta da escassez mundial de chips, o anúncio pegou alguns concorrentes de supresa. Alguns fornecedores da empresa contaram ao Radar Econômico que informalmente receberam a informação que a empresa recebeu um grande carregamento de chips. Oficialmente a empresa informou o seguinte à coluna: “Para garantir não só esse aumento de produção, mas termos garantido nossas fábricas produzindo durante todo esse tempo, recorremos a soluções compatíveis com os valores Toyota, como planejamento de longo prazo, diálogo constante e aberto com nossos fornecedores e a utilização do TPS – Toyota Production System, o que garante previsibilidade e confiança do fornecedor em nosso plano de produção.”.