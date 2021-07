Elon Musk volta a flertar com o bitcoin

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

Depois de dizer que a Tesla não aceitaria mais bitcoins na venda de seus carros, por causa do uso de energia suja para mineração da criptomoeda, Elon Musk voltou hoje a flertar com a moeda. O fundador da Tesla disse que é possível que logo a empresa volte a aceitar o bitcoin. “Parece que o bitcoin está mudando muito mais para as energias renováveis ​​e várias usinas de carvão pesadas que estavam sendo usadas foram fechadas, especialmente na China”, disse Musk em uma conferência sobre criptomoedas. O bitcoin entrou em queda livre desde que chegou próximo aos 65 mil dólares. Nesta quarta-feira, 21, a moeda subiu cerca de 8% chegando a 32 mil dólares.