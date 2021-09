Eletrobras deposita R$ 1,5 bi em juízo para pagar Gerdau

VEJA Mercado | Abertura | 13 de setembro.

Depois de uma semana conturbada pelo cenário político, o mercado abre hoje sem muita mudança no cenário de sexta-feira já que as manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro não tiveram grande apoio nas ruas. No boletim Focus, seguem os rebaixamentos das expectativas e pela quinta semana consecutiva o mercado projeta PIB menor do que o esperado, desta vez de 5,04%. Nos mercados americanos, os índices futuros sobem.

Entre as empresas, a semana começa com muitas notícias sobre a Eletrobras. O governo anunciou a criação de uma nova estatal que vai abrigar os ativos nucleares e Itaipu, como parte do processo de privatização. Em outra notícia importante, a Gerdau anunciou que vai reconhecer no terceiro trimestre um ganho de 1,5 bilhão de reais referente a uma ação contra a Eletobras, que já está em fase de execução. O processo iniciou em 1990 e era referente a perdas do Empréstimo Compulsório Eletrobras. O que fez a Gerdau anunciar somente agora o impacto em seu balanço, é que a Eletrobras depositou judicialmente na última sexta-feira o valor total da disputa.