Duas dezenas de entidades lançam manifesto contra tributação de dividendos

Nem o projeto preliminar de substitutivo da reforma do imposto de renda aplacou os ânimos de determinados setores, que não querem de jeito nenhum pagar os 20% de imposto de renda sobre os dividendos. Nesta segunda-feira, 26, 22 entidades e associações divulgaram um manifesto pela total rejeição da reforma do imposto de renda, inclusive a versão preliminar do substitutivo. O manifesto abarca essencialmente entidades do setor de energia e advogados, setores tradicionais no uso de dividendos para distribuir lucro a acionistas e sócios.