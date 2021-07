Dono do TikTok desistiu de IPO depois de conversar com autoridade chinesa

A ByteDance, empresa chinesa dona da rede TikTok, suspendeu indefinidamente suas intenções de fazer um IPO, oferta inicial de ações, depois que o fundador da empresa, Zhang Yiming, teve conversas com autoridades do governo chinês, segundo reportagem do jornal The Wall Street Journal publicada nesta segunda-feira, 12. A empresa é uma gigante chinesa e já avaliada em cerca de 180 bilhões de dólares. A ideia era lançar ações nos Estados Unidos ou Hong Kong, mas os reguladores disseram à empresa, em março deste ano, que era melhor ela se concentrar em abordar os riscos de segurança de dados. No ano passado, o governo de Donald Trump tentou banir o TikTok dos Estados Unidos alegando que a empresa queria entregar dados dos americanos ao governo chinês.

Este é mais um caso que evidencia a atuação do governo chinês em tentar impedir que suas empresas compartilhem dados fora da China. Os reguladores estão fazendo uma serie de intervenções na Didi, empresa chinesa que é dona do aplicativo 99 no Brasil e que abriu capital nos Estados Unidos há pouco mais de duas semanas. No fim do ano passado, a Ant Group, gigante do setor financeiro do Alibaba, também desistiu do que seria o maior IPO do mundo depois que o fundador Jack Ma foi chamado para uma conversa com as autoridades.