Dólar ultrapassa os R$ 5,50

Flertou, flertou e chegou. Após namorar com os 5,50 reais nas últimas semanas, o dólar ultrapassou a barreira e fechou a 5,516 reais nesta quinta-feira, 7, uma alta de 0,57% em relação ao dia anterior. Segundo os analistas, a alta se deve pela recuperação das bolsas internacionais, que se acalmaram após uma sinalização de acordo entre republicanos e democratas para a ampliação do teto da dívida do país para dezembro. O dólar achou um novo patamar entre 5,45 e 5,55 reais e deve ficar nesse intervalo. Se mudar, é para cima”, avalia Mauriciano Cavalcante, diretor de câmbio da Ourominas. Cavalcante ainda aponta que outro fator que contribui para a escalada do dólar é o próprio Ibovespa, que empacou nos 110 mil pontos em função da falta de avanços na agenda econômica do ministro da Economia, Paulo Guedes, questionado nos últimos dias pela sua empresa offshore em paraíso fiscal.