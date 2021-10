Diretoria do BNB aprova edital para tirar microcrédito de ONG

A nova diretoria do Banco do Nordeste aprovou por unanimidade o lançamento de um edital para credenciamento dos interessados em operar o maior programa de microcrédito da América Latina, o Crediamigo. Até então, o programa era administrado pelo Instituto Nordeste Cidadania (Inec), que foi limado do banco junto com o ex-presidente Romildo Rolim depois que o presidente Jair Bolsonaro descobriu que a ONG era administrada por petistas. O BNB tem o governo federal como principal acionista e a diretoria era indicada pelo PL, de Valdemar da Costa Neto. Bolsonaro cobrou providências já que entendeu que toda a rede acabava funcionando como cabo eleitoral de Lula. Como adiantou o Radar Econômico, o Inec foi avisado na semana passada sobre o fim da parceria que começou em 2003. A ONG possui 470 unidades de atendimentos em 2 mil municípios, de 11 estados, e se relaciona com mais de 3 milhões de clientes em uma carteira de 15 bilhões de reais e recebia cerca de 600 milhões de reais por ano para fazer a operação.

+BNB vai encerrar contrato com ONG para neutralizar cabo eleitoral de Lula