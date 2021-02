Deputados tentam reverter aumento de ICMS na saúde aprovado por Doria

Nesta quarta-feira, 17, deputados liderados pelo Novo vão apresentar um projeto de lei na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) para impedir o fim da isenção de ICMS sobre serviços e dispositivos de saúde. A alta do imposto foi aprovado pelo governo do estado de São Paulo. Segundo entidades do setor, isso acarretará no aumento do custo de todo o setor no país, num momento de recrudescimento da pandemia.

