Deputados da oposição se unem para fazer projeto de mudança climática

Sete deputados da oposição se uniram para fazer tramitar um projeto de lei que trace diretrizes de mudanças climáticas para o país. O projeto já está em tramitação na Câmara sob a liderança da deputada Tabata Amaral (PSB-SP) e prevê que deverão ser adotados programas de gestão e redução do risco climático, estabelecimento de instrumentos financeiros e socioambientais para que haja uma adaptação dos diferentes setores e ainda o estabelecimento de uma série de medidas para enfrentamento dos desastres naturais mais recorrentes. Além disso, prevê ainda que governos regionais e locais também assumam o compromisso do Acordo de Paris, nos moldes do que foi assinado a nível federal. Outra ideia do projeto é que a partir da aprovação da lei seja feito o plano nacional de mudança climática com a participação da sociedade e governos municipais e estaduais.