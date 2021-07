Depois de Anitta e Taís Araújo, agora é a vez de Gisele Bündchen

Depois de Anitta estrear como acionista e conselheira no Nubank, Taís Araújo virar embaixadora do Banco Votorantim (BV), agora é a vez de Gisele Bündchen estrear como acionista de uma empresa brasileira. A Ambipar, uma empresa de gestão ambiental, anunciou na noite desta segunda-feira, 26, que Gisele será acionista da empresa e membro do Comitê de Sustentabilidade. Este é o marketing com celebridades em um novo patamar. A participação da Gisele na Ambipar é conhecida como uma modalidade de investimento chamada “media for equity”, em que a modelo troca sua imagem por ações. “Gisele também atuará na promoção da imagem institucional da marca Ambipar e de seus produtos e serviços, especialmente nos pilares ESG”, diz o comunicado da empresa.