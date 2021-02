Cúmplices por ajudarem na fuga de Carlos Ghosn são condenados na Turquia

Três cúmplices de Carlos Ghosn, o brasileiro que comandou o conglomerado automotivo Renaul-Nissan-Mitsubishi, foram condenados nesta quarta-feira, 24, na Turquia. Eles pegaram quatro anos e dois meses de prisão por terem ajudado, no fim de 2019, Ghosn a escapar do Japão com destino ao Líbano, onde está até hoje. Os cúmplices são o dono de uma empresa de aviação executivo e dois pilotos, funcionários dessa empresa.

