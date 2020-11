Costuras para votar BR do Mar envolviam temor de greve de caminhoneiros

Em um almoço realizado com lideranças partidárias nesta terça-feira 17, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, apresentou aos deputados os dados referentes ao projeto que aumenta a oferta da cabotagem, conhecida como BR do Mar. Ele mostrou aos parlamentares que os levantamentos do governo apontam a ampliação dos atuais 1,2 milhão de teus (unidade usada para a medição de contêineres, de cerca de 20 pés) para 2 milhões de teus em 2022.

Principal temor dos congressistas, a influência da insatisfação de caminhoneiros — e os temores envolvendo uma nova greve como a ocorrida em 2018 — passam longe das preocupações do ministro. Ele disse que, apesar de uma insatisfação do líder dos atos Wallace Landim, conhecido como Chorão, outros representantes da categoria foram convencidos de que a medida apenas ampliará a possibilidade de atuação do transporte terrestre. No Congresso Nacional, admite-se botar o projeto para andar ainda neste ano.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter