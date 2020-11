Corretora Avenue vai à TV para buscar mais investidores

Para reforçar o discurso de internacionalização dos investimentos, a corretora Avenue, fundada por Roberto Lee, ex-sócio da XP e fundador da Clear e da WinTrade, agora chega à TV com a missão de apresentar a casa para um número maior de pessoas. Esta é a primeira vez que uma corretora estrangeira faz propaganda na TV nacional. Isso inclusive não era permitido pelos reguladores até há pouco tempo. A nova campanha de vídeo do grupo começou a ser transmitida nos intervalos comerciais dos canais CNN Brasil e Globo News nesta quinta-feira, 26.

A estratégia faz parte do projeto de expansão da Avenue no Brasil. Recentemente, o grupo adquiriu licenças de duas corretoras nacionais, uma de valores e uma de câmbio, e deve ampliar a presença no mercado local. Carlos Ambrósio, sócio da corretora e atual presidente da Anbima, é quem lidera os trabalhos no País. Além dele, o grupo conta com a participação societária da KockPar, do Grupo Didier Levy; da Vectis Partners; de Paulo Lemann; de Patrick O’Grady; de Alexandre Aoude; de Christian Klotz, da Brasil Capital; e também de Marco Kheirallah (ex-Pactual).

“Na Avenue valorizamos muito a produção de conteúdo em vídeo. Apesar desta ser nossa primeira campanha voltada para a televisão, em cerca de um ano operando no Brasil já colocamos no ar, com produção da Sete8, o documentário Brasil Global, longa que conta com depoimentos de figuras ilustres como Alvin Roth, Nobel de Economia”, explicou Lee.

A casa tem atualmente quase 200 mil clientes brasileiros e mais de US$ 450 milhões sob custódia. Hoje, a plataforma da corretora possibilita que os usuários comprem de ações até títulos de renda fixa dos EUA a partir de qualquer valor e com corretagem gratuita. Com a estruturação da Avenue no Brasil, outros serviços serão adicionados ao portfólio da corretora.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter