Construtora do grupo Bueno Netto deve triplicar de tamanho em 2021

A BN Engenharia, construtora do grupo Bueno Netto, está ansiosa pela virada do ano com a perspectiva de alcançar um crescimento surpreendente em 2021. Recentemente, quatro obras foram entregues, mas outras 17 já estão em andamento. São construções residenciais, comerciais de nível AAA, um hotel, centros de distribuição e hospitais, localizados em São Paulo, Ceará e Rio Grande do Sul. O empreendimento que mais chama a atenção é o Parque Global, complexo residencial e comercial de alto padrão na zona sul da capital paulista.

Para 2021, seis novos contratos já foram assinados. Somando os contratos em andamento e os que estão em fase de desenvolvimentos de engenharia junto aos clientes, totalizam-se 28 obras, representando 1,2 bilhão de reais em contratos assinados. Estes números representam um crescimento de 200% nas receitas de 2021 frente a 2020.

