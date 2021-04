Com vacina e pacote trilionário, economia dos Estados Unidos salta 6,4%

O pacote trilionário do governo americano para as famílias americanas junto com a vacinação está dando resultados robustos na economia. O Departamento de Comércio dos Estados Unidos divulgou nesta quinta-feira, 29, que o PIB americano cresceu 6,4% no primeiro trimestre do ano. De acordo com o jornal Wall Street Journal, os gastos do consumidor dispararam, com as famílias gastando mais com itens mais caros, como carros e móveis. Além disso, a economia está ligeiramente à frente de onde estava um ano antes, exatamente quando a pandemia atingiu os EUA.