Com R$ 2,9 bi em caixa, Loft vai contratar pessoal e comprar apartamentos

Depois de conseguir investimentos de 525 milhões de dólares, algo em torno de 2,9 bilhões de reais, a Loft vai contratar 500 pessoas até o fim do ano, aumentando em 60% o tamanho do quadro de funcionários da empresa. Além disso, o dinheiro será usado para investir em tecnologia e também para comprar muitos e muitos apartamentos no Rio e em São Paulo. Comprar apartamentos faz parte da estratégia da startup, que é uma corretora de imóveis tecnológica, totalmente online, e que tem como estratégia comprar, reformar e vender apartamentos. Das 500 vagas que vai abrir para novos funcionários, 100 serão destinadas à área de tecnologia. A empresa vai contratar para um modo de trabalho flexível, o que significa que os funcionários podem optar por modelo 100% remoto e morar em qualquer região do país. A Loft vai abrir 3 vagas para cargos seniores que serão exclusivas para mulheres ou pessoas negras ou trans. A meta da empresa é chegar no nível de 50% de homens e 50% de mulheres diversas no quadro de funcionários até o final do ano.