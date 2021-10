Com oito anos de antecedência, governo Doria renova concessão da Comgás

A Comgás anunciou nesta sexta-feira, 01, que assinou a prorrogação de sua concessão em São Paulo por mais 20 anos e agora vai operar gás canalizado no estado até 2049. A concessão só vencia em 2029, mas o governo paulista adiantou o processo argumentando haver vantajosidade para os consumidores. Apesar de ser possível prorrogar antecipadamente uma concessão, as indústrias consumidoras de gás questionaram os motivos da antecedência, oito anos, e também o fato de terem tido pouco tempo para estudarem as novas condições da concessão. Apesar do processo entre Comgás e o governo de João Doria ter iniciado em 2019, o processo de consulta pública durou apenas três meses, e mesmo assim depois que a Justiça prorrogou o prazo inicial dado pela agência reguladora que era de apenas um mês. O deputados estadual Luiz Fernando Ferreira questiona o processo e entrou com representação no Tribunal de Contas alegando que talvez fosse mais vantagem fazer nova licitação. O governo estadual diz que a empresa já fez todos os investimentos previstos no primeiro contrato de concessão e entende que as condições foram favoráveis aos consumidores.

Independentemente da discussão, o fato é que o novo contrato para a prorrogação do prazo já está assinado. A Comgás pertence hoje ao grupo Cosan, de Rubens Ometto, que adquiriu o ativo em 2012.